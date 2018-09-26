Дмитрий Бердников предложил разработать региональный документ для оптимального формирования тарифов на вывоз отходов

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо оперативно разработать региональный нормативно-правовой акт, который позволит более четко регулировать вопрос формирования тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, а также работу регионального оператора. Об этом заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на расширенном заседании Ассоциации муниципалитетов Приангарья.

По словам иркутского градоначальника, в этом документе важно предусмотреть субсидирование на предоставление услуги социально незащищенным слоям населения, а также субсидирование выпадающих расходов муниципалитетов, обеспечить корректную логистику.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в совещании также участвовали представители УФССП по Иркутской области, природоохранной прокуратуры и других контролирующих и надзорных ведомств.

– Переход на новую систему обращения с твердыми отходами несет много рисков. Необходимо совместными усилиями минимизировать возможные неблагоприятные последствия, в первую очередь, для населения. Ассоциация муниципальных образований – это эффективный орган, который позволяет формировать актуальную повестку в работе региональной власти и давать четкий анализ нормативным актам, которые касаются деятельности муниципалитетов. Важно активное вовлечение депутатов в работу ассоциации. Желательны более четкие позиции руководства законодательной власти в отношении взаимодействия с ассоциацией, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

На заседании также обсудили актуальные для всех муниципалитетов вопросы подготовки к отопительному сезону, ремонта дорог, участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Члены ассоциации отметили, что существует проблема несвоевременного финансирования из областного бюджета по ряду ключевых моментов.