|ЖКХ
|25.05.2018
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Дмитрий Бердников принял участие в дискуссионной площадке «Умная среда: новый уровень развития городов»
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Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в дискуссионной площадке «Умная среда: новый уровень развития городов» в рамках 22-го международного экономического форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на дискуссионной площадке обсуждались вопросы повышения уровня комфортности городской среды, создания общественных пространств, их событийное наполнение, степень вовлечения горожан в эти процессы.
Дмитрий Бердников отметил, что в Иркутске с 2016 года успешно реализуется программа по благоустройству областного центра: в городе появилось 55 новых парков и скверов, приведено в порядок более 400 дворов.
– Сейчас преобразование городской среды осуществляется на принципиально новом уровне. Горожане становятся активными участниками этих процессов. А значит, речь идет не просто о благоустройстве территорий, а о создании современной технологичной среды для жизни, – подчеркнул Дмитрий Бердников.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис рассказал участникам мероприятия о новом понятии – «IQ городов». Он также отметил, что сейчас решается вопрос по объемам поддержки на развитие городской среды: увеличение финансирования будет предоставлено, прежде всего, тем субъектам, которые внедряют в своей работе современные цифровые решения. Уже существует банк решений «Умного города», который рекомендовано использовать в работе по улучшению качества городской жизни.
В 2018 году Иркутск продолжает участие в приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Планируется комплексно благоустроить более 200 дворов и минимум 12 общественных пространств. По словам Дмитрия Бердникова, в дальнейшей работе будут активно использоваться рекомендации ПМЭФ-2018.
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