До 1 сентября в Саянске завершится благоустройство сквера «Комсомолец» и парка «Таёжные бульвары»

Саянск, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ходе рабочей поездки в Саянск исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход работ по благоустройству.

Вместе с мэром Олегом Боровским он посетил строительные площадки в сквере «Комсомолец» и в парке «Таёжные бульвары», сообщает пресс-служба губернатора.

– Правительство Иркутской области заинтересовано в развитии общественных пространств и в областном центре, и в малых городах и поселках региона. Мы предложили всем муниципалитетам активнее участвовать в федеральных конкурсах проектов. Всё это делается в интересах жителей – и, в первую очередь, для них, – отметил Игорь Кобзев.

Проект «Таёжные бульвары» из Саянска стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов в 2019 году. На его реализацию было выделено федеральное финансирование в размере 75 млн рублей. Общая стоимость проекта составила 100,8 млн рублей (в том числе 16,5 млн поступило из областной казны). Также привлечены средства муниципального бюджета и иных источников.

За благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный проголосовало более 2 тысяч 300 жителей Саянска, было проведено несколько общественных обсуждений. «Таёжные бульвары» соединят несколько микрорайонов города. Здесь расположат детские игровые площадки, трибуны со скалодромом, площадки для воркаута со спортивными тренажерами, шахматный и теннисные столы. Парк продолжится бульваром, где появится прогулочная зона и зона досуга молодежи.

В сквере «Комсомолец», который также посетил врио губернатора Иркутской области, уже выполнена планировка территории, ведутся работы по установке бортового камня, устройству основания под пешеходные дорожки и игровые зоны. Возводятся малые архитектурные формы, идет устройство наружного освещения. На это выделено 5,9 млн рублей (4,6 млн - из федерального бюджета, 1,1 млн – из областного, 136,7 тысяч рублей – из местного).

Игорь Кобзев выразил уверенность, что основные работы в сквере и парке будут завершены до 1 сентября.

– Лето у нас короткое, надо его использовать полностью, а осенью уже завершать последние штрихи благоустройства, – сказал глава региона.