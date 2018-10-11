Дума Иркутска: многоквартирники по улице Депутатская нужно признать аварийными

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Многоквартирные дома №76 (1,2), 78, 80, 82 по ул. Депутатская в Иркутске требуется в установленном порядке признать аварийными и подлежащими сносу для дальнейшего расселения, сообщает пресс-служба гордумы.

Этот вопрос обсудили на выездном личном приеме горожан, проживающих в указанных домах. Встреча была организована по инициативе председателя думы Иркутска Евгения Стекачева.

С горожанами также вице-спикеры думы Виталий Матвийчук и Александр Ханхалаев, заммэра-председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким, заммэра-председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский, и.о. заммэра-руководителя аппарата администрации Иркутска Лариса Красноперова.

Вопрос расселения группы домов по улице Депутатская был рассмотрен на депутатских слушаниях в думе Иркутска в сентябре 2018 года. По словам жителей, обязательство по расселению их жильцов было возложено на ЗАО «Стройтранс», так как этому застройщику был предоставлен земельный участок для строительства многоквартирного дома, расположенный в непосредственной близости от указанных МКД. Как сообщает пресс-служба гордумы, застройщик обязательства не выполнил, был объявлен банкротом и в июне 2018 года ликвидирован. Жильцы обратились к властям с просьбой оказать помощь в сложившейся ситуации.

– Призвать к ответу компанию-застройщика, к сожалению, уже нельзя. Но, на мой взгляд, в принципе неправильно, что фирма с таким обременением могла быть просто ликвидирована без каких-либо последствий для учредителя. Судьбу домов должна определить экспертиза по признанию жилья аварийным. Предстоит кропотливая работа, – отметил председатель думы города.

Александр Ким сообщил, что эта территория не отвечает требованиям применения механизма развития застроенных территорий. По этой причине будет рассмотрена возможность включения данной группы домов в муниципальную программу «Жилище», позволяющую производить расселение их жильцов. Однако начать работу потребуется именно с проведения экспертизы.