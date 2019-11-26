Дума Иркутска подержала инициативу мэрии о дифференцированном подходе к оплате за вывоз мусора

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на слушаниях 27 ноября поддержала предложение администрации города о переходе с 1 января 2020 года на дифференцированный способ исчисления платежа за вывоз мусора.

Как отметил председатель думы Дмитрий Ружников, представительный орган власти направит соответствующее письмо в адрес МинЖКХ Иркутской области. Сделать это нужно до 1 декабря 2019 года.

Напомним, в областном центре проводился опрос жителей, который показал, что большинство иркутян выступают за оплату «с человека». Однако в мэрии считают, что однозначно утверждать, что необходим повсеместный переход на эту систему оплаты, нельзя, равно как и оставлять существующий подход исчисления – исходя из общей площади жилого помещения.Администрация Иркутска предлагает дифференцированный подход. Согласно этому подходу оплата для многоквартирных домов будет рассчитываться из общей площади жилого помещения, а для индивидуальных жилых домов – из количества живущих в помещении.

Напомним, в Иркутской области с 1 января определили порядок платы за новую коммунальную услугу, исходя из квадратных метров помещения собственника. Затем стало известно, что после первого квартала 2019 года муниципалитеты будут выбирать самостоятельно способ начисления оплаты за вывоз ТБО.

На систему оплаты «с человека» перешли с 1 июля 2019 года три города Иркутской области – Саянск, Братск, Тайшет. Как сообщалось ранее, анализ показал, что, например, в Братске после смены способа начисления платы за обращение с ТКО только у 32% жителей плата снизилась, а у 68% поднялся. По информации Артёма Мищенко, в Саянске рост составил 20%.