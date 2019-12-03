Два пункта комплексного приема вторсырья могут появиться в Иркутске весной 2020 года

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске уже в марте 2020 года могут появиться два пункта комплексного приема вторсырья, куда можно будет принести на переработку практически все – от батареек до резины и строймусора. Об этом на пресс-конференции 4 декабря сообщил учредитель «РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко.

Напомним, пилотный проект регоператор запускает совместно с администрацией Иркутска.

– Дело в том, что сейчас в областном центре, например, возникла такая ситуация, что какие-то отходы надо сдавать в одном месте, другие – в другом. Мы же будем принимать весь комплекс, чтобы людям было удобно. А то сейчас, если ты хочешь быть экологичным, тебе нужно пройти достаточное количество барьеров. Наша задача – создать такую инфраструктуру, чтобы неудобно было быть неэкологичным, – рассказал он.

По словам представителя регоператора по обращению с отходами, сейчас для проекта закуплено оборудование, идет выбор площадок для размещения.

– Но при этом наша задача как регоператора – не самим развивать переработку, а стимулировать тех переработчиков, которые уже длительное время этим занимаются, чтобы они запускали новые, более технологичные производства, – подчеркнул Артем Мищенко.

Между тем, напомним, все актуальные площадки для сдачи того или иного вида отходов в Иркутске, как и в других городах, можно найти на сайте, разработанном Greenpeace, recyclemap.ru .