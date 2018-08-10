Федеральный эксперт: в Приангарье проект «Городская среда» работает эффективно

Усолье-Сибирское, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова посетила несколько дворов и общественных территорий в Усолье-Сибирском и Саянске, благоустроенных в прошлом году в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента. Как напомнила Ирина Синцова, в апреле и мае 2018 года было проведено обследование уже благоустроенных объектов в муниципальных образованиях, которое выявило ряд недочетов, требующих от подрядчиков дополнительных работ в рамках исполнения гарантийных обязательств. Она подчеркнула, что в Саянске не было выявлено ни одного такого случая. Там в прошлом году отремонтировали 12 дворов, при этом особое внимание было уделено озеленению территорий. – Стоит отдать должное жителям этих дворов, которые очень активно включились в реализацию проекта и внесли свой существенный вклад, сделав большое количество клумб и зеленых насаждений, – рассказала парламентарий. – Эти дворы не просто стали комфортнее для жизни, но и наряднее, ярче. Особое внимание жителями уделяется и вопросам безопасности во дворах. Видно, что именно они выступают основными заказчиками, контролерами и пользователями в реализации данного проекта. Также депутат отметила положительный опыт Саянска в синхронизации всех существующих программ, касающихся благоустройства, – это проекты «Народные инициативы», «Городская среда» и программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, что делает благоустройство объекта завершенным и целостным. В этом году городу выделены средства и на благоустройство общественных пространств, в связи с чем, было принято решение о размещении уличных тренажеров на территориях при школах. В Усолье-Сибирском участники выездного мероприятия, в том числе заместитель руководителя филиала ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» «Проектный офис ЖКХ и городской среды» Юрий Сурженко, посетили Верхний парк. По словам Ирины Синцовой, несмотря на вечернее время и будний день, все спортивные и детские площадки были заняты, горожане самого разного возраста гуляли в парке. Как сообщил мэр города Максим Торопкин, сегодня стоит задача по обустройству в парке общественных туалетов, о чем просили сами жители, а также пунктов питания и торговли. Также был проведен мониторинг исправления выявленных нарушений в нескольких дворах Усолья-Сибирского. Как подчеркнул Юрий Сурженко, можно сделать вывод – в Иркутской области программа работает и работает эффективно, и многие успешные практики отдельных муниципальных образований Приангарья должны быть распространены на другие территории, в том числе касающиеся проектной деятельности, а также осуществления контроля качества выполненных работ. В свою очередь председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя ход реализации проекта по формированию комфортной городской среды в муниципальных образованиях Приангарья, отметил, что сегодня территории готовы осваивать большие объемы средств с учетом уже наработанного опыта, расширения возможностей подрядных организаций. Также, по словам спикера, особое внимание следует уделить развитию малого бизнеса, работающего в сфере благоустройства. Например, в Усолье-Сибирском все урны, скамейки и светильники, установленные в ходе реализации проекта, были изготовлены исключительно местными производителями. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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