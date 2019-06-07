Электричество вернули в Мамско-Чуйский район

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в этом году будет благоустроено 18 общественных пространств и около 230 дворов. В том числе 79 дворовых территорий планируется благоустроить комплексно. Об этом со ссылкой на мэра областного центра Дмитрия Бердникова сообщает пресс-служба городской администрации.