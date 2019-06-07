|ЖКХ
|08.06.2019
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Электричество вернули в Мамско-Чуйский район
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Мамско-Чуйский район, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Мамско-Чуйском районе 8 июня восстановили электроснабжение, аварийно отключившееся накануне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Напомним, инцидент случился в 13:45 по местному времени на Вл-110 кВ протяженностью 23 км, принадлежащей «Облкомунэнерго». Под отключение попали населенные пункты Мама, Луговской, Мусковит, Колотовка, Витимский. Электроснабжение полностью восстановили 8 июня в 12:25 по местному времени.