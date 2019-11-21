|ЖКХ
|21.11.2019
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Электроэнергию в иркутском микрорайоне Солнечный планируют восстановить к 20:00
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Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Электроэнергию в иркутском микрорайоне Солнечный планируют восстановить к 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.
Аварийное отключение электроэнергии произошло 21 ноября в 11:45. Без света остались дома на улицах Дыбовского и Байкальская. На место выехала бригада «Южных электрических сетей» и по плану должна была восстановить электроснабжение к 15:00.
Однако из-за повреждения головной кабельной линии персоналом сторонней организации, срок восстановительных работ продлили.