Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Электроэнергию в иркутском микрорайоне Солнечный планируют восстановить к 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании. Аварийное отключение электроэнергии произошло 21 ноября в 11:45. Без света остались дома на улицах Дыбовского и Байкальская. На место выехала бригада «Южных электрических сетей» и по плану должна была восстановить электроснабжение к 15:00. Однако из-за повреждения головной кабельной линии персоналом сторонней организации, срок восстановительных работ продлили. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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