Электроснабжение поселений Иркутского района восстановлено

Иркутский район, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Электроснабжение села Хомутово и деревни Куда Иркутского района восстановлено.

Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, в 13:40 сотрудники филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети устранили повреждение на высоковольтных линиях ВЛ-10 кВ Хомутово-ЖК Куда и ВЛ-10 кВ Хомутово-Церковь. Электроснабжение обоих населенных пунктов восстановлено.

Напомним, отключения электроэнергии произошли из-за низкой температуры и возросшей в связи с этим нагрузкой на сети.