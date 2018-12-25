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ЖКХ
26.12.2018

Электроснабжение поселений Иркутского района восстановлено

Иркутский район, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Электроснабжение села Хомутово и деревни Куда Иркутского района восстановлено.

Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, в 13:40 сотрудники филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети устранили повреждение на высоковольтных линиях ВЛ-10 кВ Хомутово-ЖК Куда и ВЛ-10 кВ Хомутово-Церковь. Электроснабжение обоих населенных пунктов восстановлено.

Напомним, отключения электроэнергии произошли из-за низкой температуры и возросшей в связи с этим нагрузкой на сети.

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