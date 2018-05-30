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ЖКХ
31.05.2018

Федеральный эксперт – о возможном росте цен на услуги ЖКХ из-за санкций США: не стоит перекладывать расходы на жителей

Москва, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольные Олегу Дерипаске, просят у правительства льготы, что может привести к росту стоимости электроэнергии для населения. Однако, как передает Росбалт со ссылкой на экономиста Игоря Николаева, эти вопросы лучше решать за счет федеральных средств, не ударяя по кошельку потребителя.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании обновили исторический минимум. Позже Bloomberg сообщил, что РУСАЛ провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки сырья в КНР и продажи алюминия.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ предлагает поднять тарифы сетей для населения, например, перенести часть нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании. En+ напоминает, что  тарифы на электроэнергию в Иркутской области самые низкие в России: 1,01 руб. за 1 кВт/ч при средних 4,3 руб. за 1 кВт/ч. Также предлагается повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%.

– Идею перекладывания повышения тарифов за электроэнергию на население я расцениваю не очень хорошо, потому что за это будет расплачиваться обычный потребитель. Нашли же возможность помочь в такой же ситуации компаниям Виктора Вексельберга, пусть находят средства и для других. А то получается какая-то непонятная избирательность, – считает Игорь Николаев.

Средства такие, уверен эксперт, у государства пока есть.

Между тем, напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко недавно заявил, что у региона «есть много возможностей [выйти из положения], кроме предложения En+ по тарифам». Глава Приангарья настаивал на совместном с En+ обсуждении возможных социальных последствий сложившегося положения. В частности, регион готов помогать жителям, занятым в энергетике и алюминиевой промышленности. Речь об этом шла в контексте информации о том, что компания РУСАЛ на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15%.

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