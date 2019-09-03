Ангарск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Фирму, которая контролировала ангарскую «Звезду», оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Ранее в ведомство поступали многочисленные жалобы на ООО «Звезда», которая некачественно провела замену лифтов в домах Ангарска. В связи с этим прокуратура взяла на контроль ситуацию до момента введения в эксплуатацию всех 103 подъемников.

– По результатам проверок ангарская прокуратура установила факты ненадлежащего исполнения своих обязательств по указанному договору не только ООО «Звезда», но и в деятельности ООО ПСК «Гелиопль», осуществлявшего ненадлежащий контроль качества выполненных работ подрядчиком. Так, компания «Гелиопль» не приняла все зависящие от нее меры, направленные на недопущение ремонта с нарушением техрегламентов и проектных документов. Эти нарушения создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, – говорится в сообщении.

Прокуратура Ангарска вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП – «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)».

Постановлением заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора «Гелиопль» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, ООО «Звезда», не имеющее опыта работы в сфере капитального ремонта и замены лифтов, в 2018 году получило контракт от Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области на выполнение этих видов работ на сумму около 500 млн рублей. Компания допустила грубейшие нарушения по качеству и срокам установки лифтов. В Ангарске вовремя не были сданы в эксплуатацию все 100 лифтов, подлежавших замене. Несмотря на истечение срока договора 1 декабря 2018 года, до сих пор оборудование в ряде домов Ангарска не имеет официального разрешения на ввод в эксплуатацию.

Компания «Звезда» имеет прямую связь с губернатором Сергеем Левченко. Единственным ее собственником является Андрей Ядришников, по совместительству возглавляющий юридический отдел ЗАО «Стальконструкция», принадлежащего семье губернатора. Заместителем генерального директора компании является официальный помощник депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко.

Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту предоставления ООО «Звезда» в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложных документов, что обеспечило участие компании в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Звезда» и ООО «Могилевлифтмаш-Усолье», в результате которого была необоснованно завышена стоимость лифтового оборудования и увеличен гарантийный срок эксплуатации лифтов с 18 месяцев до 5 лет.

Выявлен также ряд нарушений, связанных с завышением затрат на пусконаладочные работы, что привело к необоснованному расходованию миллионов рублей из средств Фонда капремонта.

Еще одно уголовное дело в отношении ООО «Звезда» связано с ограничением конкуренции путем заключения между участниками тендеров по замене лифтов картельного соглашения, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Жители Ангарска и депутаты муниципальной думы неоднократно обращались к губернатору Сергею Левченко с просьбой помочь в решении проблем, возникших по вине ООО «Звезда», затянувшей сроки установки и ввода лифтового оборудования в эксплуатацию, из-за чего люди оказались без лифтов на полгода и более. Однако он заявлял, что в действиях компании не усматривает нарушений.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представляющие Ангарск – Андрей Левченко, Сергей Бренюк и др. – также стали на сторону подрядчика. Они заблокировали предложение о проведении депутатского расследования по делу «Звезды», настояв на парламентском запросе, итогом которого стало заявление правительства Иркутской области о том, что в действиях подрядчика нарушения не усматриваются.

В августе 2019 года ООО «Звезда» привлекли к административной ответственности за невыполнение обязательств при замене лифтов в Ангарске.