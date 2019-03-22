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ЖКХ
23.03.2019

Флэшмоб в поддержку раздельного сбора мусора стартовал в Приангарье

Иркутская область, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение ЭКА запустило всероссийский флэшмоб «Предрассудки – на свалку, отходы – в переработку!». Цель акции – изменить отношение россиян к мусору и показать, как легко и просто организовать раздельный сбор отходов у себя дома и внести вклад в сохранение ресурсов природы.

Как сообщают организаторы, для участия во флэшмобе необходимо зарегистрироваться по ссылке и выполнить ряд несложных заданий с помощью подготовленных инструкций.

– Благодаря участию во флэшмобе вы узнаете, зачем нужно сортировать отходы, как просто и удобно сортировать мусор у себя дома, куда и как сдавать отходы, что делать, если во дворе нет контейнеров для раздельного сбора и где найти пункты приема вторсырья, – говорят организатры.

В рамках флэшмоба пройдут два вебинара, участники которых узнают о том, как превратить раздельный сбор отходов в полезную привычку и вдохновить своим примером окружающих, а также получат ответы на вопросы о «мусорной» реформе и состоянии перерабатывающей отрасли в России.

– Все мы хотим жить без свалок за окном и выбросов мусоросжигательных заводов, дышать чистым воздухом и быть здоровыми. Но только объединившись, мы сможем навсегда покончить со свалками и сделать «мусор» ресурсом, а не проблемой, – отметил руководитель проекта «Эковики» Александр Титов.

Флешмоб «Предрассудки – на свалку, отходы – в переработку!» стартовал на портале Ecowiki.ru – платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на ней планируется запустить 10 флэшмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Проект реализуется с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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