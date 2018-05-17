Гарантийный ремонт дворов завершится в Иркутске до 15 июня

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Гарантийный ремонт дворовых территорий, благоустроенных в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», завершится до 15 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, специалисты администрации проехали по всем дворам, где проводились работы в прошлом строительном сезоне и провели инвентаризацию по качеству благоустройства.

Заместитель начальника отдела благоустройства городской среды департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска Александр Попов рассказал, что специалисты выявили 78 недочетов по дворовым территориям. Основные вопросы касаются лакокрасочного покрытия ограждений – на некоторых заборах краска облупилась, появилась ржавчина. Кроме этого, в нескольких местах резинопол на спортивных площадках в неудовлетворительном состоянии.

Все работы по устранению замечаний подрядчики будут переделывать за свой счет, так как это входит в гарантийные обязательства по проекту. Также будут высаживаться новые деревья на месте тех, что не прижились, проводиться асфальтирование территорий в местах, где он успел раскрошиться.

Все работы по гарантийному ремонту подрядчики должны завершить до 15 июня. К этому времени уже будут разыграны аукционы по работам на текущий год. В 2018-ом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет выполнено благоустройство более 200 дворовых территорий.