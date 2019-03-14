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ЖКХ
14.03.2019

Генпрокуратура проверит информацию о двойных платежах за вывоз мусора

Москва, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить информацию о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз ТКО. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Региональные прокуроры вместе с контролирующими структурами и общественными экспертными сообществами изучат ситуацию и уделят внимание работе управляющих компаний и региональных операторов. В случае выявления нарушений людям пересчитают оплату за вывоз мусора.

Ранее народный фронт представил доклад по контролю за выполнением «мусорной реформы». Эксперты проанализировали реальные платежки из 76 регионов страны и выяснили, что во многих городах плату за вывоз ТКО не исключили из графы оплаты жилищных услуг. В итоге стоимость коммунальных услуг в январе 2019 по сравнению с началом 2018 года либо не изменилась, либо выросла. ОНФ был вынужден обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться с платежами в 36 городах России.

– Люди, возможно, платят дважды за одну услугу. Нужно понять, приняты ли там решения людьми сохранить эти деньги в жилищной услуге и направить их на какие-то другие нужды. Если нет, то тогда это двойная оплата, что недопустимо, – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

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