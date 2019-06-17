Глав поселений Иркутской области начали штрафовать за «мусорную» реформу

Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Глав поселений Иркутской области прокуратура начала штрафовать за неисполнение новых норм обращения с коммунальными отходами. Об этом 17 июня на заседании бюджетного комитета в Заксобрании Иркутской области рассказала его председатель Наталья Дикусарова.

– Мы обязательно посчитаем, сколько денег главы заплатили из своих зарплат за нарушения, которые допускали. Прокуратура начала работать, как и обещала, – сказала она.

Вопрос обсудили при представлении отчёта о деятельности правительства Иркутской области за 2018 год. Как отметил депутат Евгений Сарсенбаев, переход на новую систему обращения не привёл, в большинстве случаев, к ожидаемому результату. Речь, в частности, идёт об улучшении качества уборки, ликвидации несанкционированных свалок, развитию раздельного сбора мусора и так далее.

– Я вхожу в рабочую группу при правительстве Иркутской области по этой теме. Она собиралась только однажды и то только после моей настоятельной просьбы к губернатору Иркутской области Сергею Левченко поднять тему, потому как затронуты права и населения, и предпринимателей. Мне на этой рабочей встрече отвели всего три минуты в конце, – поделился парламентарий.

Евгений Сарсенбаев заметил, с 1 июля 2019 года тариф будет повышен, и это будет большой проблемой, поскольку в очередной раз будут нарушены права жителей. В этой связи он считает, что правительству Иркутской области в плане подготовки к «мусорной» реформе можно поставить оценку «неудовлетворительно».

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что в «мусорную реформу» Иркутская область вступила неподготовленной: полигонов региону не хватает, проект мусороперерабатывающего завода, который будет способен принимать шестую часть от общего объёма отходов в регионе, ещё только разрабатывается, достаточного количества контейнерных площадок тоже нет. То есть фактически население и бизнес, которому и так нелегко, за старую услугу – поскольку перемен в этой сфере так и не наступило – платят больше, чем ранее.