Горячую линию по новой системе обращения с мусором организует в новогодние праздники регоператор в Иркутске

Иркутск, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в новогодние праздничные дни будет работать горячая линия по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Звонки принимает региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» по номеру: 8 (3952) 43-44-11.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности мэрии рассказал представитель регионального оператора Артем Мищенко. Он отметил, что для бесперебойной работы составлены графики обслуживания контейнерных площадок на территории города предприятие обеспечено достаточным количеством специализированной техники, сформированы дежурные бригады. Кроме того, организована работа колл-центра, куда можно позвонить и получить полную информацию.

– Ключевая задача в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами – не допустить сбоев в графиках вывоза мусора с территорий. Администрацией осуществляется жесткий контроль по этому вопросу. В новогодние праздники сотрудники профильных подразделений будут выезжать во все районы округа и отслеживать, чтобы на территориях соблюдался порядок, – подчеркнул и.о. вице-мэра Иркутска Виктор Ешеев. – Мы все заинтересованы в том, чтобы система работала без сбоев.

Как напомнила заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, с 1 января 2019 года нести ответственность за весь цикл обращения с ТКО будет региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск». В ходе подготовительных работ со стороны муниципалитета были проведены все необходимые мероприятия.

– В Иркутске была проведена инвентаризация инфраструктуры. На территории города размещено более шести тысяч контейнерных площадок, которые находятся в муниципальной, частной и общедолевой собственности. Также мы провели инвентаризацию заключенных договоров. Сделать эту работу качественно и оперативно нам позволила программа АСОИ «Отходы», – отметила Елена Федорова.

Напомним, новая система обращения с отходами на территории области в полном объеме вводится с 1 января 2019 года.