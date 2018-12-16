Госжилнадзор назвал недобросовестные управляющие компании в Иркутской области

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного жилищного надзора Иркутской области представила перечень управляющих организаций, которые не оплатили административные штрафы за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее недобросовестными являются следующие управляющие организации:

ООО «Главное управление жилищным фондом» (компания зарегистрирована в Москве), которое имеет 10 штрафов на общую сумму 1,7 млн рублей;

ООО «Ориенталь» (Иркутск) – 10 штрафов на общую сумму 1,5 млн рублей;

ООО «Управляющая компания «Жилищное управление» (Ангарск) – 14 штрафов на общую сумму 1,4 млн рублей;

ООО УК «ТвК» (Усолье-Сибирское) – пять штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей;

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны России – два штрафа на общую сумму 400 тысяч рублей;

ООО «Управляющая компания «Ангара» (Иркутск) – четыре штрафа на общую сумму 360 тысяч рублей;

Усть-Ордынское МУП «Каскад» – пять штрафов на общую сумму 330 тысяч рублей;

ООО Управляющая компания «Макском» (Иркутск) – два штрафа на общую сумму 270 тысяч рублей.

По некоторым из этих штрафов служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по взысканию денежных средств в принудительном порядке. В отношении управляющих организаций, уклоняющихся от оплаты административных штрафов, служба государственного жилищного надзора Иркутской области намерена инициировать принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.