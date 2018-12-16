|ЖКХ
|17.12.2018
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Госжилнадзор назвал недобросовестные управляющие компании в Иркутской области
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Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного жилищного надзора Иркутской области представила перечень управляющих организаций, которые не оплатили административные штрафы за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Наиболее недобросовестными являются следующие управляющие организации:
По некоторым из этих штрафов служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по взысканию денежных средств в принудительном порядке. В отношении управляющих организаций, уклоняющихся от оплаты административных штрафов, служба государственного жилищного надзора Иркутской области намерена инициировать принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
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