Губернатор решил не взыскивать с мэра Братска свыше 130 миллионов рублей, выделенных на расселение из ветхого жилья

Братск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял решение не направлять уведомление о взыскании 131,3 млн рублей в адрес администрации Братска, сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, в июле 2018 года губернатор по поручению полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло провел внеплановую проверку в Братске. Служба государственного финансового контроля Иркутской области проверяла соблюдение законодательства при использовании 158,6 млн рублей средств областного бюджета, предоставленных Братску в 2017 году для софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

– Как выяснилось, строительные организации, получившие субсидии, при исполнении обязательств по муниципальным контрактам на строительство жилья для переселения граждан, нарушили сроки завершения строительства. Однако администрация Братска, направляя им бюджетные средства, не предъявила требований по уплате пени и штрафов, которые должны были пополнить городской бюджет, – говорят в облправительстве.

После этого прокуратура Братска внесла представление мэру города Сергею Серебренникову с требованием об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь. Тот, в свою очередь, в сентябре этого года направил письмо в службу финансового контроля, где сообщил о том, что застройщикам, осуществившим строительство 33 жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, начислена неустойка. Эту информацию мэр Братска попросил принять во внимание при решении вопроса о применении бюджетных мер принуждения к муниципалитету.

– Бюджет Братска вполне благополучный, его собственные доходы – это почти 2,5 миллиарда рублей. У нас есть право взыскать с администрации города 130 миллионов за допущенные нарушения при использовании целевых средств областного бюджета. Но мы понимаем, что эти средства необходимы для развития Братска, улучшения благополучия его жителей, которые не должны страдать из-за нарушений, допущенных руководством города. При этом мы продолжим жестко контролировать ситуацию с переселением братчан из ветхого и аварийного жилья, – прокомментировал свое решение Сергей Левченко.