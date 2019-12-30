Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе

Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить. Об этом во время рабочей поездки в Слюдянский район заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

В Байкальске Игорь Кобзев осмотрел объекты, которые пострадали в прошлом году во время летнего паводка, сообщает пресс-служба губернатора. Так, в результате наводнения в Байкальске произошло обрушение технологического моста через реку Солзан.

- Этот мост выполнял также функции инженерных коммуникаций, там трубы канализования и водоснабжения. Мы своевременно выполняли ремонтные работы, чтобы вовремя начать отопительный сезон. Сделали технологический мост. Сейчас идет работа по расчистке русел рек. Следующая задача - до 1 июля закончить проектирование нового однопролетного моста. Инженерные коммуникации будут вынесены за пределы моста, - сказал мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Также во время поездки в Байкальск Игорь Кобзев совместно с представителями правительства Иркутской области, региональных министерств природных ресурсов и экологии, жилищной политики, энергетики и транспорта, муниципальной власти осмотрели гидротехнические сооружения в русле реки Большая Осиновка в Слюдянском районе.

Правительством Иркутской области за счет резервного фонда выделено около 81,8 млн рублей на проведение аварийно-спасательных работ в руслах рек Малая Осиновка, Большая Осиновка, Бабха, Харлахта, Солзан. Средства необходимы на расчистку русел рек от наносов, древесного мусора и другого хлама, который мешает естественному течению реки и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка.

Общая протяженность участка работ, на котором необходимо произвести расчистку русел рек, составляет 25 километров.

Аналогичные мероприятия необходимо провести в руслах еще нескольких рек Слюдянского района. Вопрос о выделении средств на эти цели в полном объеме находится на рассмотрении.

- Нам важно в будущем предотвратить подобные ситуации и минимизировать последствия паводков. Необходимо ускорить темпы работ, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что в целях ликвидации последствий ЧС, которая возникла в результате паводка летом 2019 года, распоряжением Правительства РФ утверждена «Программа по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области». Программа включает в себя строительство сооружений инженерной защиты, реализацию мероприятий по ликвидации последствий наводнения. В том числе, расчистку и дноуглубление русел рек Солзан, Харлахта, Бабха, Малая Осиновка, Култучная, Медлянка, Тиганчиха, Быстрая, Утулик, Слюдянка, Похабиха, Безымянка и других в Слюдянском районе Иркутской области.

- По моему поручению для работы в территориях, пострадавших от паводка, были созданы межведомственные рабочие группы, возглавляемые членами правительства. Они постоянно работают в Тулуне и Байкальске. Подрядчики, которые будут заниматься ликвидацией проблемных участков, будут под контролем. Мне еженедельно будут докладывать обо всех проведенных мероприятиях, а ежемесячно я буду лично приезжать и контролировать ход выполнения работ, - сказал Игорь Кобзев.

Во время рабочей поездки Игорь Кобзев также посетил строительную площадку нового здания общеобразовательной школы №1 Слюдянки на 725 мест. Летом 2019 года его начали возводить рядом с существующим, которое было построено в 1946 году на 220 мест. Сейчас в школе обучаются 434 ученика. Завершить строительство планируют к 1 сентября 2021 года.