Игорь Кобзев проинспектировал реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил один из иркутских дворов, в котором в ближайшее время начнутся работы по благоустройству. Их проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает пресс-служба главы региона, Игорь Кобзев посетил двор на улице 5–я Армия, 12. В нём заменят дорожное покрытие, тротуары, установят светодиодные фонари, обустроят газоны, высадят 35 деревьев и кустарников – рябины, груши, барбарис и сирень, а также поставят скамейки и урны, смонтируют декоративную подсветку. Общая стоимость работ составит 4,4 миллиона рублей. К работам приступят во второй половине мая, они завершатся к началу августа.

– Реализация национальных проектов в Иркутской области находится под моим постоянным контролем. В регион поступают федеральные средства, и мы должны полностью их освоить, в данном случае – создать комфортную среду для жителей этого дома. Я буду следить за ходом работ, – сказал Игорь Кобзев.

В этом году в Иркутской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 287 территорий, 186 из них – это дворы, 101 – общественные территории. В Иркутске участниками проекта станут 63 двора и 17 общественных территорий.

Всего на благоустройство в этом году будет направлено 1,2 млрд рублей (949,2 млн рублей из них – федеральные средства, остальные – регионального и местного бюджетов). Лимиты уже доведены до администраций муниципальных образований. Идёт заключение контрактов на проведение работ.