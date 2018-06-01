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03.06.2018

Ирина Синцова: отзывы жителей – лучший показатель востребованности проектов по благоустройству малых городов

Усолье-Сибирское, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова посетила парк в Усолье-Сибирском, в котором в прошлом году были проведены масштабные работы по благоустройству в рамках проекта «Парки малых городов».

Как сообщает пресс-служба областного парламента, депутат оценила выполненные работы, а также пообщалась с горожанами, отдыхающими в парке.

На благоустройство парка площадью 105 тысяч квадратных метров было выделено 16 млн рублей. На эти средства заасфальтированы все аллеи и дорожки, установлены новые лавочки и урны, по периметру парка и вдоль дорожек установлено современное светодиодное освещение, оборудована большая велодорожка и парковка для велосипедов, центральную аллею украсила новая большая клумба, около 200 высокорослых деревьев было ликвидировано, еще столько же прошли формовку. Кроме того, в парке появилось несколько спортивных объектов, в частности, было выравнено футбольное поле, поставлены ворота, оборудована площадка воркаут, установлены два детских городка. Как рассказал мэр города Максим Торопкин, по просьбе горожан в парке также появится туалет, его планируется сделать в капитальном исполнении. А, кроме того, значимым подарком для жителей станет единственный во всем Приангарье профессиональный тренировочный комплекс «Туристический стадион».

Жительницы Усолья-Сибирского, которых Ирина Синцова встретила в парке, рассказали, что сейчас парк стал настоящей точкой притяжения и одним из излюбленных мест отдыха горожан разных поколений. По их словам, все гуляют, мамы играют с детьми, пожилым людям есть, где присесть с книгой или газетой, а уличные тренажеры и площадка воркаут постоянно заняты, причем заниматься спортом в парк теперь ходят усольчане разных возрастов.

– Парк очень преобразился, благоустройство коснулось каждого его метра. Нам очень важна активная позиция жителей относительно создания комфортной среды для проживания людей, особенно в малых городах, и их участие в проектах, касающихся благоустройства. И очевидный результат, отзывы самих жителей являются лучшим показателем того, что наши проекты важны и востребованы, – отметила Ирина Синцова.

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