Иркутск готовится к зиме в штатном режиме

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме, без особых проблем. Ход работ 20 августа обсудили на расширенном штабе в городской администрации под председательством мэра Дмитрия Бердникова. Всего в этом году на подготовку областного центра к холодам направлено почти 2 млрд рублей. Как рассказала и.о. заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства Марина Цыренова, жилищный фонд уже готов на 83%, соцобъекты – на 87%. Что касается теплоисточников, то в Иркутске насчитывается 34 котельных, из них 26 муниципальных и восемь ведомственных. Сейчас уже половина из них готова к отопительному сезону, остальные к середине сентября будут готовы, говорят представители администрации Иркутска. По запасам топлива, в областном центре сейчас угля есть на 79% от нормативного уровня, 92% – мазута. К началу отопительного сезона необходимы запас будет полностью обеспечен. Что касается тепловых сетей, то их в Иркутске 686 км, из них муниципальных – 490 км. В этом году планируется заменить 9 км сетей, на сегодня 6,5 км уже обновлено. На 93% отремонтированы электросети, полностью к зиме готовы водопроводные и канализационные насосные станции. – У нас осталось меньше месяца до начала отопительного сезона. У нас никаких проблем нет, все работы идут по графику. Кроме того, в Иркутске уже третий год подряд ремонты коммунальных сетей синхронизирован с дорожными работами. Я рекомендую двигаться и дальше в этом направлении, без этого мы не сможем в срок укладываться по такому важному проекту как «Безопасные и качественные дороги», – сказал Дмитрий Бердников. Также мэр поручил особое внимание уделить работе с отстающими управляющими компаниями, которые из года в год задерживают графики предъявления тепловых узлов. Как отметил представитель прокуратуры, ежегодно надзорное ведомство направляет организациям представления, но, как показывает практика, ситуация повторяется из года в год, при этом проблемы создают одни и те же компании. Потому прокуратура предлагает применять к недобросовестным управляющим компаниям и более радикальные меры, например, лишение лицензии. В целом, начало отопительного сезона в Иркутске запланировано на 15 сентября. Запуск тепла будет осуществляться поэтапно, сначала будут подключены социальные учреждения, затем многоквартирные дома. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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