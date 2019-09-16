|ЖКХ
|16.09.2019
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Иркутская электросетевая компания опровергла информацию о массовых отключениях в домах областного центра
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Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская электросетевая компания опровергла информацию о массовых отключениях в домах областного центра. Пресс-служба организации сообщает, что сведения об этом не соответствуют действительности.
– Оборудование Иркутской электросетевой компании функционирует в рабочем режиме. Сегодня были отключения, которые оперативно устраняются и не выходят за рамки текущей деятельности ИЭСК, ведутся восстановительные работы. Электроснабжение на улице Донской и в микрорайоне Синюшина гора оперативно восстановлено. Причины отключений различны – погодный фактор, механическое повреждение сторонним лицом. Специалисты Южных электрических сетей ИЭСК ведут постоянную работу по повышению надежности. Тем не менее, отключения по сетям в Шелехове сохраняются в виду серьезного недофинансирования прошлых лет ранее обслуживавшей сети организацией, – отметили в пресс-службе.
Также они добавили, что Иркутская электросетевая компания ведет работы, чтобы стабилизировать ситуацию в Шелехове.
Актуальную информацию об отключениях можно посмотреть здесь:
Напомним, в нескольких десятках домов в Иркутске 16 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии.