«Иркутская энергосбытовая компания» напоминает об онлайн-способах передачи показаний

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» напоминает, что при наличии индивидуальных приборов учета необходимо передавать показания в ресурсоснабжающую организацию до 25 числа текущего месяца.

«Иркутскэнергосбыт» призывает жителей Приангарья на период самоизоляции оставаться дома. У нас есть удобные сервисы заочного обслуживания, которые позволяют в онлайн режиме передать показания приборов учета:

- личный кабинет на сайте sbyt.irkutskenergo.ru ;

- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Ios и Android) play.google.com и apps.apple.com ;

- Viber-бот ;

- информационно-справочная служба Магеллан 8-901-63-22-999;

- смс на номер 8-985-770-75-75.

Напоминаем, для предупреждения распространения коронавируса временно приостановлена работа офисов по приему клиентов. Эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций. Тем более, что решить все важные вопросы можно, не выходя из дома. Просьба отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности.

По сообщению пресс-службы «Иркутской энергосбытовой компании»