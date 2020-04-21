«Иркутская энергосбытовая компания» – о способах получения информации о плановых и аварийных отключениях

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутскэнергосбыт» напоминает своим клиентам о том, что всю информацию о плановых и аварийных отключениях электрической и тепловой энергии они могут получать оперативно на сайте компании и в социальных сетях.

На официальном сайте Иркутскэнергосбыта во вкладке «Отключения» компания публикует графики плановых отключений электрической энергии. Сервис доступен круглосуточно, достаточно подключения к сети Internet. Кроме того, данные о плановых и аварийных отключениях публикуются также на страницах аккаунта Свет 38:

На сайте Иркутскэнергосбыта также работает поисковый сервис по плановым отключениям тепла, которым можно воспользоваться круглосуточно. Информация о плановых и аварийных отключениях горячей воды и тепла также публикуется в аккаунте Оператора теплосети Иркутска в четырех популярных социальных сетях:

Напоминаем, что на период самоизоляции Иркутская электросетевая компания сократила проведение плановых работ с ограничением электроснабжения в дневное время. В ночное время компания проводит единичные оперативные переключения (в период с 00:00 до 03:00) для подготовки схем и поддержания заданного режима работы сети. В это время возможны кратковременные отключения электроэнергии продолжительностью от 3 до 40 минут.

В Иркутске на тепловых сетях также минимизированы плановые работы, оперативные бригады находятся в полной готовности. Тепловые сети города имеют большой запас прочности, который позволяет системе горячего водоснабжения функционировать в эти дни в штатном режиме. Задача сотрудников тепловых и электрических сетей – обеспечить электроэнергией, теплом и горячей водой жилые дома, медицинские учреждения, а также предприятия и организации, которые продолжают свою работу.

Иркутскэнергосбыт призывает жителей Приангарья на период самоизоляции оставаться дома и пользоваться онлайн сервисами для получения информации, передачи показаний приборов учета и оплаты потребленных ресурсов.

По сообщению пресс-службы «Иркутская энергосбытовая компания»