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Новости ЖКХ в Иркутской области
27.05.2020

«Иркутская энергосбытовая компания» продлевает действие специальных мер поддержки жителей

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» (входит в En+ Group) продлила меры поддержки для клиентов компании. Они смогут списать ранее начисленные пени.

Компания приняла решение продлить действие меры поддержки, введенной с 1 апреля 2020 года и списать задолженность по пени при полной оплате услуг[1]. После оплаты всей задолженности, сложившейся на 01 июня, будут списаны ранее начисленные пени.

Для ограничения распространения вируса почти все сотрудники Иркутскэнергосбыта переведены на удалённую работу. Офисы компании не работают для приёма клиентов, так как большинство посетителей – пожилые люди, которые находятся в группе риска.

Компания просит клиентов быть ответственными и своевременно оплачивать коммунальные услуги. Для удобства потребителей работают дистанционные способы обслуживания с возможностью онлайн-оплаты:

Компания напоминает, что для всех потребителей, попавших в сложную жизненную ситуацию, она готова предоставить рассрочку на оплату коммунальных услуг. Специалисты компании рассматривают такие обращения в индивидуальном порядке.

Оформить рассрочку можно, не выходя из дома, через дистанционные сервисы:

  • личный кабинет (вкладка «Обратная связь»);
  • мобильное приложение Иркутскэнергосбыт Ios и Android (вкладка «Задать вопрос»);
  • электронную почту обслуживающего вас отделения: sbyt.irkutskenergo.ru.

При обращении необходимо:

  • написать заявление (с указанием контактных данных);
  • предоставить сканированные копии паспорта и свидетельства о праве собственности на квартиру;
  • прикрепить чек об оплате 30% от суммы долга.

СПРАВКА:

  • «Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в компанию En+ Group.

[1] Мера поддержки действует в отношении услуг:

Электроснабжение – поставщик ООО «Иркутская энергосбытовая компания»;

Теплоснабжение, горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и водоотведение – поставщик ПАО «Иркутскэнерго»;

Теплоснабжение, горячее водоснабжение – поставщик АО «Байкалэнерго» (г. Тайшет);

Холодное водоснабжение и водоотведение – поставщик ООО "Иркутские коммунальные системы" (г. Железногорск-Илимский).

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