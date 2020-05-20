|Новости ЖКХ в Иркутской области
|21.05.2020
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«Иркутская энергосбытовая компания» запускает новый сервис передачи показаний
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Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» (входит в En+ Group) на своем официальном сайте запускает сервис передачи показаний индивидуальных приборов учета без регистрации в Личном кабинете.
Чтобы воспользоваться услугой необходимо зайти
Новый способ позволяет передавать показания приборов учета дистанционно. «Иркутская энергосбытовая компания» призывает жителей региона на период самоизоляции оставаться дома. Для предупреждения распространения коронавируса временно приостановлена работа офисов по приему потребителей. Эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций, сообщает пресс-служба «Иркутской энергосбытовой компании». Тем более, что решить все важные вопросы можно, не выходя из дома.
Для жителей Иркутской области доступные следующие заочные сервисы обслуживания «Иркутской энергосбытовой компании»:
– личный кабинет на сайте компании
– мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» (доступно для
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[1] п. 34 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», изменения вступили в силу 31 июля 2019г.
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