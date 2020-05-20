«Иркутская энергосбытовая компания» запускает новый сервис передачи показаний

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» (входит в En+ Group) на своем официальном сайте запускает сервис передачи показаний индивидуальных приборов учета без регистрации в Личном кабинете.

Чтобы воспользоваться услугой необходимо зайти на сайт компании и в окне «Передать показания» ввести номер лицевого счета / договора и фамилию потребителя, на которого оформлен лицевой счет/договор. Далее необходимо перейти к обычной процедуре передачи показаний: ввести данные и нажать кнопку «отправить». Передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно до 25 числа[1].

Новый способ позволяет передавать показания приборов учета дистанционно. «Иркутская энергосбытовая компания» призывает жителей региона на период самоизоляции оставаться дома. Для предупреждения распространения коронавируса временно приостановлена работа офисов по приему потребителей. Эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций, сообщает пресс-служба «Иркутской энергосбытовой компании». Тем более, что решить все важные вопросы можно, не выходя из дома.

Для жителей Иркутской области доступные следующие заочные сервисы обслуживания «Иркутской энергосбытовой компании»:

– личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/ (для физических и юридических лиц);

– мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» (доступно для Android и Ios );

– Viber-бот - онлайн-консультант дает рекомендации по общим вопросам, а также принимает показания приборов учета.

[1] п. 34 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», изменения вступили в силу 31 июля 2019г.