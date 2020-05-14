|Новости ЖКХ в Иркутской области
|14.05.2020
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«Иркутская энергосбытовая компания» запускает систему информирования жителей Иркутска об отключениях теплоснабжения
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Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 мая официально завершился отопительный сезон 2019-2020 гг. согласно постановлению администрации Иркутска. С этого момента на тепловых сетях города специалисты приступают к плановым ремонтным работам. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан.
Узнать об отключениях на тепловых сетях, обслуживаемых «Иркутскэнерго», иркутяне теперь могут
Удобство поисковой строки в том, что жители видят не только текущие, но и перспективные отключения и их причины. Стоит отметить, онлайн-сервис доступен круглосуточно.
Если пользователь не может найти свой адрес – это означает, что отключений по данному адресу со стороны ПАО «Иркутскэнерго» не планируется.
Если же в доме отсутствует отопление или горячее водоснабжение, но в поисковой строке информация не отображается, значит ремонтные работы проводит ваша Управляющая компания (ремонт в тепловом узле вашего дома); либо теплоснабжение дома осуществляется не от тепловых сетей, обслуживаемых участком тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.
Планируется, что функционал онлайн-cервиса будет расширен. Ведется работа по запуску информирования жителей других городов Иркутской области – клиентов компании.
Если вы заметили неточности в поисковой строке, сообщите об этом Оператору тепловых сетей, отправив адрес, фото или видео в Viber, WhatsApp по номеру 89016404299 или пишите в социальных сетях:
Напоминаем, больше года действует сервис в социальных сетях – аккаунт Оператор тепловых сетей Иркутска. На этой странице ведется информирование о плановых и аварийных отключениях горячего водоснабжения в многоквартиных домах областного центра, а также о ремонтных работах и состоянии тепловых сетей города.
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