«Иркутская энергосбытовая компания» запускает систему информирования жителей Иркутска об отключениях теплоснабжения

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 мая официально завершился отопительный сезон 2019-2020 гг. согласно постановлению администрации Иркутска. С этого момента на тепловых сетях города специалисты приступают к плановым ремонтным работам. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан.

Узнать об отключениях на тепловых сетях, обслуживаемых «Иркутскэнерго», иркутяне теперь могут на сайте «Иркутской энергосбытовой компании» . В онлайн-сервисе отображается дата и срок отключения: вкладка «Отключения – Отключения тепловой энергии». Для поиска информации об отключении необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. В помощь пользователям при вводе сервис выдает список «подсказок» из похожих адресов.

Удобство поисковой строки в том, что жители видят не только текущие, но и перспективные отключения и их причины. Стоит отметить, онлайн-сервис доступен круглосуточно.

Если пользователь не может найти свой адрес – это означает, что отключений по данному адресу со стороны ПАО «Иркутскэнерго» не планируется.

Если же в доме отсутствует отопление или горячее водоснабжение, но в поисковой строке информация не отображается, значит ремонтные работы проводит ваша Управляющая компания (ремонт в тепловом узле вашего дома); либо теплоснабжение дома осуществляется не от тепловых сетей, обслуживаемых участком тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Планируется, что функционал онлайн-cервиса будет расширен. Ведется работа по запуску информирования жителей других городов Иркутской области – клиентов компании.

Если вы заметили неточности в поисковой строке, сообщите об этом Оператору тепловых сетей, отправив адрес, фото или видео в Viber, WhatsApp по номеру 89016404299 или пишите в социальных сетях:

Напоминаем, больше года действует сервис в социальных сетях – аккаунт Оператор тепловых сетей Иркутска. На этой странице ведется информирование о плановых и аварийных отключениях горячего водоснабжения в многоквартиных домах областного центра, а также о ремонтных работах и состоянии тепловых сетей города.