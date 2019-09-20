Иркутская область первая в стране выбирает лучших ЖКХ-специалистов в формате независимой оценки квалификаций

Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проводит министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, стартовал 19 сентября в технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Процедура конкурса проходит в соответствии с требованиями профессиональных стандартов по принципу независимой оценки квалификаций. Иркутская область первая в стране проводить конкурс в таком формате.

За звание лучшего борются 32 специалиста ресурсоснабжающих предприятий со всего региона. Это мастера по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/час, мастера по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей, операторы систем учета и регулирования потребления энергоресурсов, операторы водозаборных сооружений предприятия водоснабжения.

Цели конкурса - развитие профессиональных компетенций работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, повышение престижа профессий, популяризация результатов деятельности предприятий отрасли, привлечение представителей органов власти различного уровня, работодателей и профессиональных образовательных организаций к решению стратегических задач кадрового обеспечения предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории Приангарья.

– Такой конкурс позволит не только выявить лучших мастеров и наградить их за профессиональные умения, но и привлечь интерес остальных работников отрасли к повышению своего мастерства и участию в конкурсе в последующие годы, – отметил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.

Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического. Теоретическая часть проходит в виде тестирования. Практическая – в условиях производственного процесса с использованием соответствующего оборудования, инструментов и программного обеспечения.

Итоги подведут 20 сентября. Будет отобрано 12 победителей, по три в каждой квалификации. Им вручат ценные призы и памятные дипломы. На закрытии конкурса состоится презентация книги «Бег времени», посвящённой 370-летию отрасли ЖКХ в Иркутской области.