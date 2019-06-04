Иркутская область получит более 830 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей на переселение из аварийного жилья.

Фонд содействия реформированию ЖКХ 3 июня одобрил заявку Приангарья на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, пишет пресс-служба губернатора.

Регион получит из средств Фонда ЖКХ 832,46 млн рублей. Софинансирование из средств областного и местных бюджетов составит 189,15 млн рублей.

– На эти средства мы планируем переселить более 1500 человек, которые на сегодняшний день проживают в 635 аварийных жилых помещениях, – пояснила министр.

Общая площадь аварийного жилья, которое будет расселено в 2019-2020 годах, – свыше 25 тысяч квадратных метров. Участвовать в этом этапе реализации программы будет восемь муниципальных образований: города Иркутск, Тайшет, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Шелехов и поселения Бохан и Смоленщина.