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06.09.2018

Иркутская область в 2017 году сбрасывала сточных вод больше всех в СФО

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2017 году наибольший вклад в объём сброса сточных вод в сибирских регионах внесла Иркутская область. В Приангарье в прошлом году этот показатель достиг 524,49 млн кубических метров. Об этом сообщается в проекте госдоклада Минприроды РФ о состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году.

На втором месте по этому показателю – Кемеровская область, на третьем – Красноярский край. В Бурятии объёмы сбросов составили 34,53 млн куб.м., в Забайкалье – 45,35 млн. В целом по округу наблюдается положительная динамика сокращения объёмов сброса загрязненных сточных вод – 1,6 млн кубических метров. Меньше всего сбросили сточных вод в Алтае – 0,32 млн кубических метров.

Также в докладе отмечается, что в 2017 году наибольший объем инвестиций в охрану и рациональное использование водных ресурсов, отмечен у Кемеровской области, наименьший – у Тывы. В Алтайском крае инвестиций на охрану водных ресурсов не отмечено. В Иркутской области на эти цели потратили 1,7 млн рублей, регион занимает второе место после Кемеровской области.

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