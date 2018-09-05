Иркутскэнергосбыт: в областном центре паспорта готовности получило 50% домов

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Иркутскэнергосбыта» в областном центре на предмет готовности к зиме проверили уже 90% многоквартирных домов.

Об этом 6 сентября на круглом столе по подготовке к отопительному сезону рассказал заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта» Андрей Ловцов. По его словам, 50% домов в Иркутске получили паспорта готовности к отопительному сезону, остальные получат, как только устранят возникшие замечания.

– Замечания чаще всего связаны с тем, что не проведена внутренняя промывка и опрессовка системы теплопотребления, отсутствует изоляция, отсутствуют дополнительные клапаны и регуляторы температуры. Еще одно из серьезных замечаний – работоспособность приборов учета, – отметил Андрей Ловцов.

При этом он сообщил, что хуже всего при подготовке к отопительному сезону сработали управляющие компании «Ангара», «Санехэлектроэлемент» и, традиционно, ООО УК «Иркут».