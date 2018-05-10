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ЖКХ
11.05.2018

Иркутские клумбы начнут украшать с середины мая

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2018 году на городские клумбы планируют высадить более 700 тысяч цветов. Работы по озеленению начнутся со второй декады мая, когда установятся положительные ночные температуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь будут украшены клумбы на бульваре Гагарина и в сквере им. Кирова. В целом в областном центре планируется озеленить более 100 клумб общей площадью около 10 тысяч кв. метров. Кроме того, на центральных улицах и в скверах будет установлена одна тысяча цветочных вазонов и проведена замена металлических конструкций всех зелёных скульптур.

В этом году дизайн-проекты несколько изменились: специалисты решили уйти от геометрических чётких линий и добавить городским клумбам лёгкости и объёма. Например, цветник в форме сердец у Дворца бракосочетания будет высажен из растений разной фактуры и цвета, что позволит создать эффект объёма. Также изменится клумба у театра кукол «Аистёнок»: она будет сделана в виде детской  игрушки-калейдоскопа, говорят в администрации Иркутска.

В этом году иркутян ждут и новшества. Так, например, цветник у драматического театра украсит кустовая чайно-гибридная роза.

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