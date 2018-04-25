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25.04.2018

Иркутские общественники пойдут в Минприроды по вопросу площадки для полигона ТКО в Баяндаевском районе

Баяндаевский район, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские активисты ОНФ планируют обратиться в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и в региональное министерство по природным ресурсам и экологии по вопросу площадки, выбранной для строительства полигона ТКО на 127-м километре автодороги Иркутск-Жигалово.

Об итогах встречи с жителями муниципальных образований Люры, Бохолдой, Бахай Баяндаевского района рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович. По его словам, в адрес регионального отделения ОНФ поступило коллективное обращение жителей трех деревень с жалобой на планируемое строительство полигона ТКО в культовом месте поклонения бурятского народа «Бурютын Тудэ». Сергей Апанович встретился с гражданами и проверил выбранную районными властями площадку для полигона.

Напомним, в долине между несколькими населенными пунктами в Баяндаевском районе в настоящее время молятся шаманы, также здесь находятся кладбище и памятник жертвам гражданской войны. Неподалеку православная церковь, по соседству – деревенское пастбище и поля. Как сообщает пресс-служба ОНФ, площадь запланированного полигона составляет 15 га, и вокруг зарезервировано еще 85 га, которые, как уверены селяне, также постепенно будут заполняться мусором.

Собравшиеся на встречу с представителями Народного фронта жители выразили и другие опасения, связанные с тем, что недалеко расположена водонапорная башня с питьевой водой и размещение полигона может негативно повлиять на качество воды. Участники встречи высказались за отмену строительства полигона ТКО в этом месте.

Много вопросов у эксперта ОНФ вызвала организация общественных слушаний, которые проводились по этому вопросу. Под письмом в региональное отделение ОНФ поставили подписи 276 человек, не согласных с выбором площадки под мусорный полигон, и никто из них не знал о публичных слушаниях – информацию об отсутствии жителей на мероприятии общественникам официально подтвердили местные власти.

В ходе встречи глава Люрского муниципального образования Альбина Буентаева признала, что выразила согласие на размещение полигона без совета с односельчанами, но уже выступила с предложением о его переносе на другое место.

– Мы уверены, что мнение народа должно быть учтено и администрации Баяндаевского района необходимо подыскать другую площадку для возведения мусорного полигона, – резюмировал Сергей Апанович.

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