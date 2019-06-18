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19.06.2019

Иркутским общественникам объяснили, как платить за мусор меньше

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По вопросу уточнения тарифов и нормативов на вывоз ТКО общественные организации Приангарья могут обратиться напрямую к региональному оператору. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций.

Формирование тарифов и нормативов на вывоз ТКО для некоммерческих организаций Иркутской области стало темой встречи общественников, представителей власти  – службы по тарифам, министерства природных ресурсов и экологии, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск». Заседание состоялось 17 июня по поручению губернатора Иркутской области по итогам встречи с представителями Совета ветеранов Иркутской области.

Поскольку многие НКО зарегистрированы по домашнему адресу, владельцы квартир получили квитанции с большой суммой на вывоз отходов, как юридические организации. Однако не все руководители общественных организаций знают, что при предоставлении информации о деятельности НКО региональному оператору оплата может быть существенно снижена.

Как отметил руководитель областного госучреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» Павел Циколин, проведена большая работа по разрешению вопросов начисления за вывоз отходов для общественных организаций.

– Представители некоммерческого сектора, выполняя свою миссию на благо общества, не ставят целью извлечение коммерческой выгоды, поэтому наша задача – помочь общественникам снизить расходы за вывоз ТКО, – сказал он.

По информации заместителя генерального директора ООО «РТ-НЭО Иркутск» Андрея Пуцика, с 1 июля 2019 года в отношении некоммерческих организаций будет применен понижающий коэффициент. В итоге норматив для общественной организации получится примерно 28 рублей на одного официального сотрудника в месяц за вывоз ТКО.

КООРДИНАТЫ:

  • Для того чтобы произвести перерасчёт, руководители НКО могут лично обратиться и скорректировать размер оплаты в центральном офисе ООО «РТ-НЭО Иркутск» по адресу: Иркутск, улицу Лермонтова, 337 «Б», либо на сайте http://rtneo-irk.ru.

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