Иркутский «Водоканал» оштрафовали на 800 тысяч рублей

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский МУП «Водоканал» оштрафовали на 800 тысяч рублей за загрязнение почвы.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, в ходе прокурорской проверки на территории одной из производственных баз Иркутска обнаружен факт сброса сточных вод из канализационного колодца на почву. В воздухе ощущался запах, характерный для хозяйственно-бытовых сточных вод.

Для определения концентрации загрязняющих веществ и возможного негативного воздействия на почву выполнен отбор проб на территории предприятия.

В результате лабораторного исследования установлено, что концентрация загрязняющих веществ по некоторым позициям превышает норму в 400 раз. Вред, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды, составил более 800 тысяч рублей.

На территории производственной базы расположена канализационная насосная станция и канализационные линии, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал».

Прокурор города обратился к МУП «Водоканал» с исковыми требованиями о возмещении ущерба, причиненного почвам. Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования прокурора удовлетворены.