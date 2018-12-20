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ЖКХ
21.12.2018

Иркутский «Водоканал» оштрафовали на 800 тысяч рублей

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский МУП «Водоканал» оштрафовали на 800 тысяч рублей за загрязнение почвы.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутскав ходе прокурорской проверки на территории одной из производственных баз Иркутска обнаружен факт сброса сточных вод из канализационного колодца на почву. В воздухе ощущался запах, характерный для хозяйственно-бытовых сточных вод.

Для определения концентрации загрязняющих веществ и возможного негативного воздействия на почву выполнен отбор проб на территории предприятия.

В результате лабораторного исследования установлено, что концентрация загрязняющих веществ по некоторым позициям превышает норму в 400 раз. Вред, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды, составил более 800 тысяч рублей.

На территории производственной базы расположена канализационная насосная станция и канализационные линии, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал».

Прокурор города обратился к МУП «Водоканал» с исковыми требованиями о возмещении ущерба, причиненного почвам. Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования прокурора удовлетворены.

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