|ЖКХ
|21.12.2018
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Иркутский «Водоканал» оштрафовали на 800 тысяч рублей
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Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский МУП «Водоканал» оштрафовали на 800 тысяч рублей за загрязнение почвы.
Как
Для определения концентрации загрязняющих веществ и возможного негативного воздействия на почву выполнен отбор проб на территории предприятия.
В результате лабораторного исследования установлено, что концентрация загрязняющих веществ по некоторым позициям превышает норму в 400 раз. Вред, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды, составил более 800 тысяч рублей.
На территории производственной базы расположена канализационная насосная станция и канализационные линии, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал».
Прокурор города обратился к МУП «Водоканал» с исковыми требованиями о возмещении ущерба, причиненного почвам. Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования прокурора удовлетворены.
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