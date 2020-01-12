Иркутский «Водоканал» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ангару

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории иркутского поселка Боково 10 января в реку Ангара произошел сброс жидкости неизвестного происхождения – как выяснилось позже, это были сточные воды.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в настоящее время проводится прокурорская проверка, к которой привлечены Росприроднадзор, служба охраны природы и озера Байкал Иркутской области и другие государственные контролирующие органы.

Инцидент случился в районе улицы Курганская. Факт сброса зафиксировали на видео жители областного центра, выложили в социальные сети.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение и.о. председателя правительства Руслану Болотову, а также и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Андрею Крючкову взять ситуацию на личный контроль. Ответственным поручено донести до населения Иркутской области важность своевременного информирования контролирующих органов о подобного рода нарушениях.

Кроме того, Игорь Кобзев поручил определить все хозяйствующие субъекты, которые производят сброс сточных вод в Ангару, усилить контроль за их деятельностью, чтобы исключить негативное влияние на экосистему.

Между тем, сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Иркутской области, в указанном районе выпуск сточных вод осуществляет иркутский «Водоканал» на основании разрешения на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Специалисты взяли пробы воды на этом участке и выяснили, что там действительно произошел сброс сточных вод с нарушением определенных вышеуказанным разрешением условий.

– Последняя плановая проверка в отношении иркутского «Водоканала» была проведена управлением в октябре 2019 года. В настоящее время юридическое и должностное лица предприятия оштрафованы на 200 тысяч рублей каждое, эти суммы оплачены. Также определен размер вреда, причиненного реке Ангара сбросом загрязняющих веществ в составе недостаточно очищенных сточных вод – 448,6 тысячи рублей. Вред в добровольном порядке не оплачен, в связи с чем управлением предъявлен иск о возмещении причиненного вреда в Арбитражный суд Иркутской области, – поясняют в Роспотребнадзоре.

«Водоканалу» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, срок исполнения – до 5 октября 2020 года.