Иркутское РДУ: потребление электроэнергии в Приангарье в 2019 году увеличилось на 0,8% относительно 2018 года

Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), в 2019 году потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 55 млрд 478,4 млн кВтч, что на 0,8% больше, чем годом ранее.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за 2019 год составила 57 млрд 577,9 млн кВтч, что на 13,0% больше выработки за 2018 год. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за 2019 год снизилась на 7,8% относительно показателя 2018 года, составив 12 млрд 712,8 млн кВтч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 20,8% до 44 млрд 865,1 млн кВтч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за декабрь 2019 года составило 5 млрд 516,8 млн кВтч, что на 0,7% меньше аналогичного показателя 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за декабрь 2019 года составила 5 млрд 715,9 млн кВтч, что на 12,5% больше, чем в декабре 2018 года. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за декабрь снизилась на 10,0%, составив 1 млрд 601,8 млн кВтч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 24,6%, до 4 млрд 114,0 млн кВтч.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За декабрь 2019 года объем перетока из энергосистемы региона составил 199,1 млн кВтч, в целом за 2019 год этот показатель составил 2 млрд 99,5 млн кВтч.