Иркутян 23 апреля зовут обсудить благоустройство территории у вокзала «Иркутск-Пассажирский»

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Публичное обсуждение проекта благоустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский», пройдет 23 апреля в областном центре.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мероприятие проведут по адресу: Иркутск, ул. Челнокова, 1, Железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский», подъезд №2 (зал ожидания для VIP-гостей), первый этаж. Начало в 18:00.