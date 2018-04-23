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23.04.2018

Иркутян 23 апреля зовут обсудить благоустройство территории у вокзала «Иркутск-Пассажирский»

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Публичное обсуждение проекта благоустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский», пройдет 23 апреля в областном центре.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мероприятие проведут по адресу: Иркутск, ул. Челнокова, 1, Железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский», подъезд №2 (зал ожидания для VIP-гостей), первый этаж. Начало в 18:00.

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