|ЖКХ
|03.12.2019
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Иркутяне могут поучаствовать в конкурсе на лучшее название сквера в Свердловском округе
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Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском округе Иркутска объявлен открытый конкурс на лучшее название сквера, расположенного в микрорайоне Юбилейный возле дома № 83. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Территорию благоустроили в 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
– В ходе проведения работ выполнено устройство подпорной стены из габиона, асфальтирование дорожно-тропиночной сети, установка железобетонных лестниц и пандусов, обустроена площадка для выгула собак, установлены опоры освещения, а также универсальная спортивная площадка и тренажеры. Благоустройство общественного пространства проходило при участии жителей. Теперь мы приглашаем горожан выбрать достойное название. Оно должно быть кратким и благозвучным, на русском языке и не вызывать отрицательных эмоций. При отборе победителя будем учитывать выразительность, оригинальность, точное обоснование, – пояснил заместитель мэра – глава комитета по управлению округом Антон Медко.
Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, депутатского корпуса и общественности, подведет итоги до конца декабря. После этого название нового сквера, набравшее максимальное число голосов, представят на рассмотрение комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий.
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