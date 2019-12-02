Иркутяне могут поучаствовать в конкурсе на лучшее название сквера в Свердловском округе

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском округе Иркутска объявлен открытый конкурс на лучшее название сквера, расположенного в микрорайоне Юбилейный возле дома № 83. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Территорию благоустроили в 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». – В ходе проведения работ выполнено устройство подпорной стены из габиона, асфальтирование дорожно-тропиночной сети, установка железобетонных лестниц и пандусов, обустроена площадка для выгула собак, установлены опоры освещения, а также универсальная спортивная площадка и тренажеры. Благоустройство общественного пространства проходило при участии жителей. Теперь мы приглашаем горожан выбрать достойное название. Оно должно быть кратким и благозвучным, на русском языке и не вызывать отрицательных эмоций. При отборе победителя будем учитывать выразительность, оригинальность, точное обоснование, – пояснил заместитель мэра – глава комитета по управлению округом Антон Медко. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, депутатского корпуса и общественности, подведет итоги до конца декабря. После этого название нового сквера, набравшее максимальное число голосов, представят на рассмотрение комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий. КООРДИНАТЫ: Принять участие в конкурсе может любой житель Иркутска без возрастных ограничений, также приглашаются юридические лица. Заявки принимаются до 15 декабря по адресу: Иркутск, улица Терешковой, 24, кабинеты № 406 и 408. Также можно направить заявку по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой «Конкурс_сквер». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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