Иркутяне могут самостоятельно принять решение об отключении теплоснабжения

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрацию Иркутска поступают заявки на досрочное отключение отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С соответствующей просьбой в адрес ПАО «Иркутскэнерго» направлено письмо о снижении параметров теплоснабжения на 10 градусов от утверждённого температурного графика при наличии технической возможности на ТЭЦ. Кроме того, подобное письмо направлено в адрес АО «Байкалэнерго» об отключении подачи теплоснабжения от маломощных локальных котельных, работающих только на отопление, с 08.00 до 20.00 в случае, если температура наружного воздуха будет превышать +10 градусов.

– По прогнозу иркутского гидрометцентра на майские праздничные выходные по Иркутску ожидается неустойчивая погода и похолодание. Аномальная жара прошла. В связи с этим правительством региона рекомендовано не прекращать отопительный период с учетом погодных условий, – подчеркнул начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Дмитрий Анчутин. – Напомню, что собственники самостоятельно могут принять решение об отключении теплоснабжении. Однако после единичных отключений многоквартирных домов от теплоснабжения в период с 27 апреля в адрес администрации города стали поступать жалобы о низкой температуре в жилых помещениях.

Напомним, что отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 13 мая. Согласно постановлению правительства, отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. Если у жителей возникает необходимость отключения отопления раньше срока окончания отопительного периода, то собственники жилого помещения вправе отключить систему отопления по общему решению. Для этого необходимо направить общее решение собственников, оформленное в виде протокола, в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК. После принятия такого решения УК, ТСЖ, ЖСК направляют соответствующее уведомление в ООО «Иркутскэнергосбыт» и отключают систему отопления в МКД.

По вопросам работы УК, ТСЖ, ЖСК жителям необходимо обратиться в отдел жилищного хозяйства комитетов по управлению округами администрации города Иркутска по следующим контактным телефонам:

Октябрьский округ – 52-03-17, 52-02-45, 52-02-48;

Правобережный округ – 52-03-83, 52-03-84;

Свердловский округ – 52-03-51, 52-03-57;

Ленинский округ – 52-02-23, 52-03-38, 52-03-39, 52-03-45.

Контактные телефоны крупных управляющих компаний:

Западное, Южное, Северное УЖКС – т. 500-100;

Восточное УЖКС – т. 235-235.