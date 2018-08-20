Иркутяне обратились к мэру Дмитрию Бердникову с вопросами о жилье и благоустройстве

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел личный прием граждан. Обращения касались жилищных вопросов и темы благоустройства города.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Валентина Новоженова обратилась к главе областного центра с благодарностью, что ее двор включен в этом году в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Однако указала на некоторые пожелания жителей.

– Мы с соседями активно участвуем в благоустройстве нашего двора и хотим попросить доработать проект благоустройства и установить на детской площадке более высокое ограждение, – отметила жительница.

Во дворе Валентины Новоженовой в этом году будет проведен ремонт асфальтового покрытия, установлены опоры освещения, скамейки, урны, высажены деревья, восстановлены газоны. Помимо этого, оборудуют воркаут и тренажеры, обустроят новую контейнерную площадку и установят дорожные знаки, ограждающие въезд во двор. Дмитрий Бердников принял решение в ближайшие дни выехать во двор и оценить проект на месте.

Еще одно обращение касалось включения двора Ленинского округа в проект «Формирование комфортной городской среды». Дворовая территория попала в программу благоустройства на 2019 год. Кроме того, на приеме положительно решен жилищный вопрос у четырех семей, обратившихся к главе города.

В горадминистрации отмечают, что помимо личного приема мэра в Иркутске с 2016 года реализуется проект «Открытая мэрия», в рамках которого на прием может попасть любой желающий в порядке живой очереди и без предварительной записи. Приемы для удобства иркутян проходят не только в зданиях администрации, но и в учреждениях образования, библиотеках, опорных пунктах по принципу шаговой доступности. Работает «виртуальная приемная», а с 2018 года запущен портал #ЯИркутянин, где также можно оставить обращение.