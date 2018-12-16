|ЖКХ
|17.12.2018
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Иркутянин пожаловался в прокуратуру на незаконное отключение электричества
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Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин пожаловался в прокуратуру на незаконное отключение у него электроэнергии.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ведомство обратился мужчина в связи с нарушением жилищных прав, незаконным отключением жилого помещения от электроснабжения, взимании платы за восстановление этой услуги.
По результатам проведенной проверки установлено, что у собственника жилого помещения отсутствовала задолженность за электроснабжение, каких-либо уведомлений об ограничении или отключении электроснабжения за неуплату в его адрес не поступало.
Прокуратурой Октябрьского района в защиту нарушенных жилищных прав иркутянина в адрес управляющей организации и подрядной организации внесены представления об устранении нарушений требований действующего законодательства. Заявителю были возвращены денежные средства и принесены извинения.
В результате жилищные права мужчины восстановлены.
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