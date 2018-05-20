Иркутянин взыскал через суд с управляющей компании убытки за ущерб от прорыва батареи

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин взыскал через суд с ООО «Западное управление жилищно-коммунальными системами» убытки за ущерб от прорыва батареи.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, в доме по бульвару Рябикова по муниципальной программе был проведен капитальный ремонт, в том числе в квартирах установили новые радиаторы отопления.

В январе 2017 года в квартире истца произошел прорыв радиатора и затопление квартиры. От затопления пострадали натяжные потолки на кухне, половое покрытие, мебель. Горячей водой мужчине ошпарило обе ноги, в связи с чем он был вынужден обратиться в травматологический ожоговый центр.

Поскольку от затопления пострадали соседи на нижнем этаже, ему пришлось и им компенсировать причиненный ущерб.

После произошедшего иркутянин обратился в ООО «Западное управление жилищно-коммунальными системами» с требованием заменить радиатор отопления и компенсировать затраты на ремонт и лечение. Компания ответила отказом, посчитав, что причиной прорыва радиатора, возможно являлось неправильное управление домом действующей управляющей компанией, и кроме того, могла иметь место поставка некачественного оборудования.

Проведенная в процессе рассмотрения дела экспертиза установила, что причиной прорыва радиатора отопления являлся скрытый дефект завода-изготовителя.

Согласно закону «О защите прав потребителей», продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. В силу статьи 1096 ГК РФ вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем).

Судом в пользу пострадавшего с ООО «Западного управления жилищно-коммунальными системами» был взыскан причиненный ущерб почти в 42 тысячи рублей, убытки 4250 рублей, расходы за проведенную экспертизу 8000 рублей, компенсация морального вреда 5000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя 25 622 рубля, расходы на оплату услуг представителя 8000 рублей.