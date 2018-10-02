Иркутянка засудила соседей за потопы в квартире

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прокуратура добилась компенсации для пожилой иркутянки-инвалида, квартиру которой неоднократно топили соседи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жители многоквартирного дома топили квартиру соседки этажом ниже с 2017 по май 2018 года. В результате в помещении пришли в негодность обои, нарушилось освещение помещения, повело ламинат, деформировались шкафы, испортились находящиеся в них книги.

– При этом от возмещения вреда либо оказания помощи в устранении последствий затопления соседи отказывались; меры, направленные на исключение фактов затопления квартиры заявителя, в дальнейшем не принимали, – говорят в прокуратуре Иркутской области.

Пенсионерка с просьбой восстановить её жилищные права обратилась в суд. Инстанция взыскала с ответчиков 50 тысяч рублей.