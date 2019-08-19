Из бюджета Иркутской области выделят 30 млн рублей на ремонт больницы в Новой Уде

Усть-Удинский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова в ходе рабочей поездки в Усть-Удинский район побывали в участковой больнице в селе Новая Уда. Зданию больницы необходим ремонт, пишет пресс-служба ЗС. Как рассказала заведующая Валентина Потапова, замены требуют окна и двери, пол, кровля. Предварительная стоимость ремонта без закупки оборудования составит около 30 млн рублей. Серьезной проблемой является привлечение медицинских кадров в район. Персонал больницы жалуется на систему оплаты труда: медработникам убрали надбавки за стаж, не оплачивают оказание экстренной помощи, в результате чего многие вынуждены работать на двух ставках. Валентина Потапова предложила рассмотреть вопрос о введении надбавок за работу в сельской местности. Также необходимо строить жилье для медиков, поскольку свободных квартир в Новой Уде нет. Заведующая больницей также высказала мнение о том, что здравоохранение работает более эффективно, когда за него отвечают органы местного самоуправления, поскольку они лучше осведомлены о проблемах больниц и пациентов. Сергей Сокол рассказал, что депутаты вышли с законодательной инициативой о том, чтобы вернуть обратно в ведение муниципалитетов поликлиники и больницы. – Несколько лет назад было принято решение о передаче здравоохранения с муниципального уровня на региональный с целью – улучшить ситуацию, в том числе и привлечь молодых специалистов. Но то, что мы видим в последнее время, свидетельствует о нецелесообразности и неэффективности такого решения, – напомнил спикер ЗС. – Отмечу, что при обсуждении внесенного законопроекта, мы должны очень внимательно проанализировать итоги работы этой сферы и вместе с областным правительством принять взвешенное решение об эффективности такого подхода в будущем. Принимать скоропалительные решения, рубить с плеча, в таком вопросе нельзя. Председатель Законодательного собрания также отметил, что при утверждении областного бюджета на текущий год в декабре, парламентарии предложили увеличить финансирование здравоохранения на 1 млрд рублей, но министерство здравоохранения от дополнительных средств отказалось. Сергей Сокол поинтересовался, есть ли у больницы потребность в машинах «скорой помощи». Заведующая ответила, что потребность существует. От предложенной министерством в прошлом году машины больница была вынуждена отказаться, так как она не соответствовала потребностям по уровню проходимости. Депутаты пообещали решить этот вопрос. Также парламентарии посетили в Новой Уде детский сад и школу. Дошкольное учреждение посещают 40 детей, при этом в очереди – более 70. Само здание устарело и не соответствует современным требованиям, здесь нет медицинского кабинета, прачечной. Школа в селе была построена в 2005 году, и сейчас в ней не хватает площадей. Мэр района Сергей Чемезов рассказал, что в настоящее время разрабатывается проект строительства школы-сада, где помимо дошколят могли бы разместить учеников первого-четвертого классов. Такой вариант местные власти считают оптимальным не только для устранения очередности, но и для того чтобы разгрузить школу. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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