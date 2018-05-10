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ЖКХ
10.05.2018

Из центра Иркутска после Дня Победы вывезли 15 КамАЗов мусора

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники «Иркутскавтодора» после празднования Дня Победы вывезли с центральных улиц города 15 КамАЗов мусора.

Как сообщил директор МУПа Михаил Чайковский, работы по поддержанию порядка шли в течение дня, а после завершения массовых мероприятий рабочие приступили к вывозу мусора.

Всего на работах были задействованы более ста человек, на дорогах работало около сотни единиц специализированной техники: подметальные машины, погрузчики, самосвалы и вспомогательные автобусы. Кроме того, сообщает пресс-служба администрации Иркутска, девять единиц тротуароуборочной техники использовалось для уборки пешеходных зон вдоль магистралей.

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