Из центра Иркутска после Дня Победы вывезли 15 КамАЗов мусора

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники «Иркутскавтодора» после празднования Дня Победы вывезли с центральных улиц города 15 КамАЗов мусора.

Как сообщил директор МУПа Михаил Чайковский, работы по поддержанию порядка шли в течение дня, а после завершения массовых мероприятий рабочие приступили к вывозу мусора.

Всего на работах были задействованы более ста человек, на дорогах работало около сотни единиц специализированной техники: подметальные машины, погрузчики, самосвалы и вспомогательные автобусы. Кроме того, сообщает пресс-служба администрации Иркутска, девять единиц тротуароуборочной техники использовалось для уборки пешеходных зон вдоль магистралей.