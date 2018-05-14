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ЖКХ
15.05.2018

Из Волчьей Пади в Ольхонском районе вывезли более 250 «кубов» мусора

Ольхонский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В местности Волчья Падь в Ольхонском районе собрали больше 250 кубических метров мусора. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Уборку провели 12 мая совместно с сотрудниками  администраций муниципальных образований, «Заповедным Прибайкальем», Ольхонским лесничеством и ДСИО. Также в акции участвовали студенты, представители туризма и общественники. Всего в уборке – более 150 человек.

Также было задействовано шесть единиц специализированной техники по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, использовано 600 мешков для сбора мусора.

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Из Волчьей Пади в Ольхонском районе вывезли более 250 «кубов» мусора

 

Ольхонский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В местности Волчья Падь в Ольхонском районе собрали больше 250 кубических метров мусора. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природной территории.

 

Уборку провели 12 мая совместно с сотрудниками администраций муниципальных образований, «Заповедным Прибайкальем», Ольхонским лесничеством и ДСИО. Также в акции участвовали студенты, представители туризма и общественники. Всего в уборке – более 150 человек.

 

Также было задействовано шесть единиц специализированной техники по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, использовано 600 мешков для сбора мусора.

 

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