Из-за режима самоизоляции фонтаны в Иркутске запустят позже обычного

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с продлением режима самоизоляции фонтаны в Иркутске запустят позже обычного срока.

Как отмечают в пресс-службе администрации Иркутска, традиционно городские фонтаны начинали работу с 1 мая, но в этом году в связи с действием ограничительных мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции они включатся позже обычного. Ориентировочно их запуск запланирован на 12 мая.

Напомним, что в апреле специалисты провели необходимые работы по очистке чаш фонтанов, обследованию целостности гидроизоляции, а также монтаж и испытания насосного оборудования на городских фонтанах.